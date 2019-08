New York, scomparso Zamperoni capo chef del ristorante Cipriani Dolci

"Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse capitare proprio alla nostra famiglia": è questo che continua a ripetere la mamma di Andrea Zamperoni, lo chef di Casalpusterlengo scomparso a New York, dove lavorata da Cipriani Dolci.

Disperata, accoglie il via vai di amiche che le fanno visita parlando attraverso il cancello perché preferisce stare al momento sola, in attesa di avere notizie.

Tutti nella cittadina lodigiana parlano di una famiglia molto unita, in cui i due fratelli gemelli, Andrea e Stefano, hanno deciso di intraprendere la stessa professione andando all’estero ma tornando spessissimo a far compagnia per qualche giorno al padre, alla madre e all’anziana nonna.

Intanto, la comunità di Casalpusterlengo si stringe alla famiglia di Andrea Zamperoni, lo chef scomparso a New York, dove lavora. Don Nunzio Rosi, il parroco di Zorlesco, la frazione in cui vive la famiglia, ha pensato di organizzare una veglia di preghiera.

"Tutti siamo rimasti profondamente colpiti e addolorati da questa notizia - ha spiegato don Nunzio -. Questa è una famiglia molto unita e noi l’abbiamo nel cuore: non possiamo che starle molto vicini". "Io stesso - ha concluso - farò pregare la comunità perché Andrea possa ritornare presto tra i suoi cari".

E la Procura di Lodi segue con attenzione gli sviluppi della scomparsa. A sottolinearlo è il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro che spiega come "nonostante al momento non mi risulta siano state presentate denunce di scomparsa in Italia né c'è l'evidenza che dietro l’allontanamento di questa persona ci siano reati se ci saranno sviluppi, apriremo un fascicolo conoscitivo per verificare che eventuali reati vengano perseguiti".

