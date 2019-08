Francia, spari sul set del rapper Booba: 3 feriti tra cui il manager

Sparatoria sul set dove si girava il video del rapper francese Booba, poco dopo mezzanotte, in una zona industriale di Aulnay-sous-Bois, nella banlieue di Parigi. Secondo quanto riferito dai media francesi, tra cui Europe 1 e Bfm, mentre i tecnici stavano mettendo a posto l’attrezzatura, un gruppo di 15 persone è arrivato in auto; alcuni, armati, sono scesi e hanno iniziato a sparare in direzione del manager di Booba.

L’uomo è ricoverato, ma non rischia la vita. Insieme a lui, sono rimaste ferite almeno altre due persone. Secondo radio Europe 1, il rapper aveva già lasciato il set.

Gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo della polizia, che ora ha aperto un’inchiesta sull'accaduto.

