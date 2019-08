ll premier danese: "L'interesse di Trump per la Groenlandia è assurdo"

Trump aveva sollevato in diverse occasioni l’idea dell’acquisto della Groenlandia dal governo danese e l’ufficio del consulente della Casa Bianca ha esaminato la possibilità, hanno riferito due fonti alla Cnn la scorsa settimana. Trump ha confermato inoltre domenica il suo interesse ad acquistare il Paese, dicendo ai giornalisti che la Groenlandia sta danneggiando la Danimarca.

"Siamo buoni alleati della Danimarca, proteggiamo la Danimarca come tuteliamo vaste parti del mondo e l’idea è venuta fuori", ha spiegato il presidente in New Jersey prima di dirigersi a Washington.

"Strategicamente è interessante e saremmo interessati, ma ne parleremo un po'. Non è la nostra al priorità, posso dirvelo", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

