Los Angeles, l'amica-complice di Epstein rintracciata in un fast food

Vestita con una felpa celeste, senza trucco, seduta a un tavolino all’aperto di un fast food di Los Angeles. E’ stata rintracciata e fotografata la "madama del crimine", Ghislaine Maxwell, l’amica e ex compagna di Jeffrey Epstein, sospettata di essere stata l’organizzatrice del traffico sessuale di ragazze minorenni che aveva portato in carcere il finanziere newyorkese, morto sabato in cella in un caso di apparente suicidio. Il New York Post ha pubblicato la foto in esclusiva.

Maxwell, 57 anni, stava mangiando burger e patatine. Sul tavolo anche un libro inchiesta sulla Cia: "The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of Cia Operatives". Sorpresa dal fotografo, la donna avrebbe commentato: "Bene, immagino che questa sarà la mia ultima volta che vengo qui".

Era dal 2016 che l’amica di Epstein, una delle protagoniste dei salotti newyorkesi, conoscente di Trump, dei Clinton e del principe Andrea, non veniva fotografata in pubblico. Secondo una delle accusatrici, era stata lei a gestire il reclutamento delle ragazze per conto del finanziere accusato di pedofilia e a dirottarle nei vari incontri, tra l’appartamento di Manhattan e la residenza di Palm Beach, vicino al resort di Trump a Mar-a-Lago.

In un’occasione Maxwell avrebbe cercato di forzare una studentessa svedese di 15 anni, a cui aveva sequestrato il passaporto, ad avere rapporti sessuali con Epstein.

