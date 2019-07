Tragedia a Francoforte, bimbo spinto sui binari viene ucciso dal treno

Tragedia a Francoforte. Alla stazione centrale un bimbo di 8 anni è stato spinto sui binari ed è stato travolto ed ucciso da un treno. Responsabile un uomo di 40 anni arrestato dalla polizia.

Secondo fonti investigative il bimbo e la sua mamma sono stati spinti davanti al treno in avvicinamento. La madre è riuscita fortunosamente a salvarsi. I passeggeri in attesa sulla banchina, che hanno assistito increduli alla scena, hanno rincorso l'uomo, che è stato arrestato mentre provava a lasciare la stazione.

Ancora non si sa nulla sulla naziolità dell'assassino. Secondo l'emittente televisiva All News N-Tv potrebbe trattarsi si tratterebbe di un nordafricano. Indagini in corso da parte della Criminalpol.

