Trump pone il veto sulla legge che blocca la vendita di armi a sauditi

Il presidente americano Donald Trump ha posto il veto sulla legge bipartisan licenziata dal Congresso Usa per bloccare la vendita di armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti ma anche al Regno Unito, alla Francia, alla Spagna e all’Italia.

Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota, segnalando che questa misura avrebbe "indebolito la competitività degli Usa e danneggiato importanti relazioni con alleati e partner".

Trump aveva annunciato il ricorso ai suoi poteri esecutivi per bypassare il Congresso sulla vendita di armi perchè l’Iran, aveva argomentato, è una "minaccia crucial" per la stabilità in Medio Oriente. E’ il terzo veto di Trump da quando è in carica.

© Riproduzione riservata