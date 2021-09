Linda Evangelista: "Io, sfigurata a vita da un intervento estetico"

«Sfigurata a vita» da un intervento estetico andato male: Linda Evangelista, la top model canadese, ha pubblicato un doloroso post-confessione su Instagram. L’ex top model, una delle regine delle passerelle negli anni Novanta, racconta gli ultimi dolorosi cinque anni: dice di essere rimasta sfigurata dalla criolisi, un intervento per ridurre la massa adiposa dalla figura e dal viso.

«Ma ha fatto l’opposto di quanto promesso. Non mi ha fatto scomparire le cellule adipose. Tutt'altro, mi ha lasciato una deformazione permanente, anche dopo due dolorosi interventi di chirurgia correttiva. Adesso sono, come dicono i media, irriconoscibile».

La modella racconta di avere sviluppato, a seguito dell’intervento fallito, una «iperplasia adiposa paradossale», un effetto collaterale della criolipolisi che fa ingrossare l’area trattata con la comparsa di grumi di grasso. «È un rischio di cui non ero stata informata prima di sottopormi alle procedure», denuncia Linda Evangelista che, insieme a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni, fu una delle leggendarie top model degli anni Novanta.

«Non solo ha distrutto il mio modo di vivere, ma mi ha anche innescato un ciclo di depressione, profonda tristezza e grande disprezzo di me stessa. E mi ha trasformato in una reclusa».

«Con questa denuncia - conclude - intendo liberarmi della mia vergogna e rendere pubblica la mia storia. Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla porta di casa a testa alta, anche se non sembro più me stessa».

