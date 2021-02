Milano, per Emporio Armani flash di colore pop

Si apre improvvisa in flash di rosa e di viola dalle vibrazioni pop la collezione Emporio Armani per lui e per lei, che ha sfilato online oggi a Milano Moda Donna.

"Mi piace usare tinte decise, soprattutto - racconta Giorgio Armani - in Emporio. Le scelgo come accenti, come note che attirano lo sguardo. E in questo momento, l'energia del colore mi pare indispensabile".

Dominata dai grigi e dal nero, la proposta vede questi improvvisi accenni di colore, che tornano come leit motiv della passerella, e come "un richiamo ai neon del paesaggio metropolitano: lo scenario ideale - spiega ancora Armani - che alimenta la mia ispirazione per la donna e l'uomo Emporio Armani".

Sia la proposta per lui sia quella per lei "sono percorse - dice lo stilista - da un richiamo evidente ai volumi e alle forme dei miei personali anni Ottanta: un periodo indimenticabile, cui mi riferisco senza nostalgie. Del resto, proprio quest'anno Emporio compirà quarant'anni: un traguardo importante, che mi ha fatto guardare alle radici, reinterpretando i volumi sciolti, le forme decostruite, i giochi di maschile e femminile e i colori con lo spirito di oggi".

Se è evidente il riferimento al vocabolario degli anni '80, altrettanto lo è la virata all'oggi e la specchiatura continua tra lui e lei, tra colori, linee e grafismi.

Per lei, blazer morbidi con bottoni tondi, giacche corte e sportive con coulisse, maxi cappotti portati con shorts e calze coprenti, abiti di velluto con stampe effetto patchwork, stivali calza e piccole borse portate a mano. Per lui, giacche ampie con le spalle scese e foderare di pelo al posto del cappotto, che viene invece declinato in maglia e linee a vestaglia. Ai pantaloni morbidi a vita alta sono abbinati blazer senza collo, ma anche blouson in patchwork di maglia e montone. L'abito sartoriale più nuovo è effetto denim, mentre la sera va sul velluto e veste di nero. (ANSA).

