Miss Italia, 187 candidate a Venezia Mestre per le semifinali

Una miss con la fede nuziale, molte studentesse, tante sportive tra cui un arbitro, due mamme, due gemelle tra le 18 siciliane, alcune ragazze nate da genitori stranieri in Italia: questo è il gruppo delle 187 candidate a Miss Italia arrivate ieri all’Hotel Leonardo Royal di Venezia Mestre, quartiere generale delle Prefinali nazionali insieme a M9-Museo del ‘900.

E’ proprio in quest’ultima sede che oggi e mercoledì una giuria di tre componenti formerà il gruppo delle 80 finaliste (23 già sono state nominate col titolo della propria regione e Miss Sicilia è Serena Petralia di Taormina) che il 6 settembre, nel PalaInvent di Jesolo, in diretta su Rai1, si contenderanno il titolo di Miss Italia 2019.

Tra le novità dell’edizione 2019 ci sarà quella che riguarda il voto: per la prima volta assoluta, attraverso il televoto, saranno solo gli italiani a casa, in tutte le fasi, e non le giurie specializzate, a decidere chi sarà la Miss da eleggere.

