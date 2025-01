Dicembre freddo in Sicilia, si riequilibra il bilancio termico 2024

«Dopo ben quindici mesi caratterizzati da temperature medie sopra la norma climatica, finalmente il mese di dicembre ha almeno in parte riequilibrato un bilancio termico che nel 2024 è apparso estremo. Il frequente afflusso sull’Isola di correnti di origine nordatlantica o artica, più persistente nella seconda parte del mese, ha determinato condizioni quasi dimenticate dopo i miti inizi d’inverno registrati nel 2022 e nel 2023, tanto da far registrare durante questo mese, esattamente il giorno della vigilia di Natale, il giorno più freddo dell’intero 2024». Lo rende noto il servizio informativo agrometeorologico siciliano.

«La temperatura media regionale mensile, stimata in base ai dati Sias pari a 9,9 °C, risulta così di 0,5 °C inferiore alla norma del periodo 2003-2022, costituendo così un’anomalia tutto sommato lieve rispetto non solo alle serie storiche, ma anche rispetto ai dati Sias e quindi lontano dai valori estremi del dicembre 2017, quando si raggiunse la media più bassa degli ultimi 20 anni - aggiungono i tecnici del Sias -. Sulla rete Sias il massimo valore di temperatura giornaliera, 23,5 °C, è stato registrato dalla stazione Lascari (Palermo) il giorno 13, in occasione di una delle uniche fasi caratterizzate da Scirocco, mentre il valore più basso, -7,0 °C, è stato registrato il 23/12 dalla stazione Linguaglossa Etna Nord (Catania). Pantelleria con 13,7 °C è stata la stazione con la temperatura media mensile più alta di tutta la regione».