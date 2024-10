Temporali e vento sulla Sicilia centro orientale, parchi e scuole chiuse

Temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo dalla notte scorsa sulla Sicilia centro orientale.

Le province interessate sono Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e, in parte, anche Caltanissetta. Ieri il dipartimento regionale della Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione.

In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco.

Danni per il maltempo alla Pescheria di Catania in una foto di archivio