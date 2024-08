Maltempo, scatta l'allerta gialla per la Sicilia: la Regione avverte il rischio per la viabilità sulle autostrade A20 e A18

L’avevano annunciato ed è arrivato nell’ultimo weekend, puntuale e in tutta la Sicilia. Acquazzoni che allagano centri abitati, temporali come è successo a Palermo, trombe d’aria a Porticello che ha lasciato dietro di sé un drammatico bilancio: una barca a vela di oltre 50 metri con 22 persone a bordo è affondata intorno alle 5 del mattino a causa di una tromba d’aria. In 15 sono stati salvati, sei risultano dispersi, mentre un uomo è stato ritrovato morto.

Per domani (20 agosto) sono ancora previste precipitazioni sparse, fulmini, grandinate e vento con un’allerta gialla diramata dalla protezione civile su parte della Sicilia. Una previsione che allarma anche la Regione Siciliana . «A causa delle condizioni meteo avverse che imperversano sulla Sicilia orientale, anche per le prossime 24 ore - dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò -, e che potrebbero innescare violenti temporali e forte vento si raccomanda prudenza nell’utilizzo delle tratte autostradali, evitando gli spostamenti non necessari. Prima della partenza, si consiglia di consultare i servizi informativi e i canali social di Autostrade Siciliane».