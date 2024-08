Ferragosto tra caldo e maltempo: prime piogge al Nord, altre in arrivo

Intorno a mezzogiorno la riviera apuana e versiliese è stata investita da un vento molto forte che ha alzato sabbia e ha messo in fuga i bagnanti, soprattutto a Viareggio, dove uno stabilimento è stato danneggiato. Sono state anche interrotte le premiazioni della corsa ciclistica Firenze-Viareggio, classica per dilettanti. Per il rischio alluvionale sono stati vietati i picnic intorno all’alveo del fiume nella Valle del Serra. A Cinquale, in provincia di Massa Carrara, la Protezione civile ha ordinato l’evacuazione delle spiagge. Due trombe d’aria hanno messo in fuga i bagnanti prima nell’isola di Palmaria e poi a Sarzana, sempre nello Spezzino. In provincia di Imperia il maltempo ha provocato diversi blackout tra cui quello nella galleria dell’A10 dove le luci si sono spente, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Arma di Taggia e la barriera di Ventimiglia.

In Piemonte (nella foto il nubifragio a Torino) il maltempo ha costretto la Rai ad annullare il concerto di Ferragosto dell’orchestra Bruni che era in programma all’Alpet Balme, a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, a quota 2000 metri. In onda su Rai Tre è andata una selezione delle prove eseguite ieri in una tregua del maltempo dall’orchestra di Cuneo diretta dal maestro Andrea Oddone. In Abruzzo nel pomeriggio una grandinata e un acquazzone sul lago di Scanno hanno messo in fuga i turisti.

La giornata di Ferragosto è stata segnata ancora da temperature molto alte come i 39 gradi di Firenze e i 35 di Roma e Napoli. Altre 18 città erano da bollino rosso, da Torino e Bolzano fino a Palermo. Domani scenderanno a 16. Le correnti umide e instabili di origine atlantica porteranno gradualmente a un significativo calo delle temperature in Italia entro l’inizio della prossima settimana, con valori al di sotto delle medie stagionali e acquazzoni e temporali diffusi.

Per il weekend sono attesi temporali e piogge e già a partire dal venerdì, giornata per cui la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla su Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Sardegna.

Al Sud la notte che ha portato a Ferragosto ha risvegliato l’Etna: un parossismo estremamente intenso è partito dal cratere centrale del vulcano, la Voragine, con fontane di lava altissime. L’intensificazione dell’attività stromboliana e i voli sono stati sospesi fino alle 18, accumulando ritardi. Il tremore vulcanico ha raggiunto il picco intorno all’una di notte.

Il traffico ha dato tregua tra il pomeriggio e la serata di Ferragosto, con gran parte dei vacanzieri ormai nelle località di villeggiatura, ma tornerà sostenuto sabato e domenica con i rientri a casa dopo il ponte lungo di Ferragosto e il bollino rosso per tutta la giornata. Ci si aspetta code e possibili ritardi, che potrebbero rendere gli spostamenti particolarmente impegnativi.

Sarà in vigore un divieto di transito per i veicoli pesanti nei seguenti giorni e orari: sabato 17 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 18 agosto dalle 7 alle 22. Tra i percorsi più colpiti ci sono l’Autostrada A2 lungo Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 e 18 in Calabria, le autostrade A19 e A29 in Sicilia, e la strada statale 131 in Sardegna. Al centro, la strada statale 148 Pontina e l’Itinerario E45 saranno particolarmente trafficate. Al nord, le principali arterie includono i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 in Lombardia, e altre strade significative come la SS45, SS26, SS309, e SS51.