Meteo, il mese di luglio con temperature superiori alla media e ondate di caldo

«Il mese di luglio 2024 si è concluso con un bilancio articolato, il cui dato essenziale è tuttavia la temperatura media mensile regionale pari a 27 gradi centigradi (26,8 come media delle stazioni Sias), valore di ben 1,5 gradi centigradi superiore alla media del periodo 2003-2022, portando così a 11 il numero di mesi consecutivi con temperature medie regionali superiori alla norma. È un valore simile a quello del 2003 e inferiore solo a quello del luglio 2023, mese che fu caratterizzato da una violentissima e prolungata ondata di caldo che produsse un numero di giorni consecutivi con temperature superiori a 40 gradi centigradi mai registrato in precedenza». È quanto affermano i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano nel report sulle temperature in Sicilia.

«Il quadro di stabilità che ha caratterizzato quasi tutto il mese - aggiungono dal servizio meteorologico - ha prodotto una prolungata ondata di caldo intenso tra il giorno 6 e il giorno 21, con una differenza piuttosto marcata tra il versante tirrenico e le aree ioniche e centromeridionali che è possibile cogliere anche sulla rispettiva mappa della temperatura media. Una blanda ventilazione prevalente dai quadranti settentrionali ha infatti mantenuto le temperature sul versante tirrenico relativamente miti, anche se accompagnate da valori elevati di umidità relativa Il calore dell’entroterra si è accumulato in prevalenza sul settore centromeridionale, dove spiccano stazioni come Bivona (Agrigento), Mazzarrone (Catania), Giuliana (Palermo) e Mazara del Vallo (Trapani), che hanno registrato i loro record di media mensile del mese di luglio. Il massimo valore del mese sulla rete Sias di 42,5 gradi centigradi è stato registrato il giorno 13 dalla stazione Siracusa contrada Monasteri, quando il Libeccio ha favorito l’accumulo di calore, esaltato da venti di caduta, a ridosso della costa ionica. Il valore più basso registrato nel mese sono stati invece i 6,1 gradi centigradi rilevati il giorno 4 dalla stazione Cesarò Monte Soro (Messina), in occasione dell’unica breve fase in cui, grazie a una perturbazione atlantica, le temperature sono state inferiori alla norma».