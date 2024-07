Nel weekend torna l'anticiclone africano Caronte: in Sicilia temperature in aumento fino a 40 gradi

Temperature in aumento in tutta Italia per l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Una nuova ondata di caldo che si protrarrà fino ai primi di agosto anche in Sicilia dove, da venerdì a domenica, le temperature massime passeranno dai 30-34 gradi ai 33-38.

"L'area di alta pressione in arrivo è manco a dirlo di matrice africana perché nasce proprio sull'Algeria e sta già portando temperature roventi sulla Spagna dove si sono toccati i 45°C all'ombra - fanno sapere gli esperti di 3BMeteo -. Non arriveremo a tanto in Italia perché la massa d'aria passando sul Mediterraneo si arricchirà di umidità e si raffredderà leggermente, sono comunque da mettere in conto massime fino a 39/40°C nel weekend e alti tassi di umidità".

Fino ai primi giorni di agosto i valori termici si riporteranno al di sopra delle medie climatiche in Sicilia. Si prevede, dunque, una nuova lunga serie di giornate afose lungo le coste, torride nei settori interni pianeggianti non mitigati dalle brezze con massime comprese tra 35 e 40°C.