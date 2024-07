Ancora caldo intenso e temperature intorno ai 40 gradi in Sicilia, dalla prossima settimana meno afa

Continua il gran caldo in tutta Italia, con l'apice dell'anticiclone Caronte che raggiungerà il picco nelle prossime ore in Sicilia. I valori si attesteranno ovunque oltre i 33 gradi, con massime che in alcune zone potranno arrivare anche a 40 gradi, in particolare tra Agrigentino, Ennese, Nisseno, Catanese e Ragusano. I valori rimarranno più contenuti lungo la costa, ma con elevati tassi di umidità, facendo percepire maggiormente l'afa, anche nelle ore notturne.

E se al Centro e Nord Italia il caldo sarà in attenuazione con l'arrivo di temporali che faranno scendere la colonnina di mercurio, al Sud e nelle Isole l'afa rimarrà anche nei prossimi giorni.

«Da venerdì pomeriggio si faranno avanti i primi forti temporali al Nord - fanno sapere gli esperti di 3BMeteo -, sintomo di un cedimento dell'anticiclone che inizierà molto lentamente a retrocedere verso le basse latitudini ma ci vorranno ancora alcuni giorni prima che la calura abbandoni completamente tutta l'Italia».