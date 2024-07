«Notti tropicali» in Sicilia, mai così caldo negli ultimi vent'anni

Troppo caldo, anche la notte. I dati del Servizio informativo agrometeorologico della Regione Siciliana (Sias) dicono che nel 2024 sono stati superati i record di "notti tropicali" rispetto agli ultimi 20 anni. Il numero di quest'anno, pari a 26, ha superato il valore massimo precedente (23), registrato nel 2003, anno considerato do caldo eccezionale, con le punte record raggiunte alla fine di luglio.

I meteorologi parlano di notte tropicale quando in una giornata, compresa la notte, la temperatura minima non scende mai sotto i 20°. Queste condizioni meteorologiche possono rappresentare un pericolo per la salute delle persone a rischio come anziani o persone malate, le donne incinte e i bambini piccoli, soprattutto se a causa delle elevate temperature il riposo notturno è disturbato per diversi giorni.

«La prolungata ondata di caldo che sta interessando la Sicilia in questo periodo - dicono gli esperti della regione - non ha fatto registrare finora picchi di temperatura massima particolarmente elevati, soprattutto se confrontata con le violente ondate di caldo del 2021 e del 2023 e di molti analoghi eventi del passato». I problemi sono legati soprattutto alle notti: «L'analisi dei dati mostra che l'evento di questo luglio 2024 non è comunque una normale ondata di caldo, bensì costituisce per alcune aree un fenomeno estremo, almeno per alcuni degli aspetti considerati dalla climatologia».