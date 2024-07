Week end gradevole, da lunedì torna il gran caldo africano: temperature oltre i 37 gradi

Torna l'anticiclone africano, con caldo afoso in aumento, sabbia dal deserto e picchi di temperatura, in Sicilia, oltre i 37°C. Sono le previsioni dei meteorologi a partire dal lunedì. Nel week end ci sarà caldo, ma non si raggiungeranno valori elevati. Cambia tutto dall'inizio della nuova settimana con una bolla di calore.

Protagonista del week end sarà l'anticiclone delle Azzorre con giornate contraddistinte dal bel tempo e temperature massime in ulteriore aumento, fino a 32 gradi nella giornata di sabato.

Il caldo aumenterà già domenica con la colonnina di mercurio che registrerà temperature fino a 34 gradi di giorno per poi raggiungere valori davvero alti a partire da lunedì.

In Sicilia, nel Siracusano e nel Catanese potrebbero esserci valori fino a 40 gradi, ma anche nelle altre province le temperature non saranno al di sotto dei 35 gradi. Un'ondata di calore che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana.