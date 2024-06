Meteo: le piogge in Sicilia sono solo passeggere, la «goccia fredda» del Nord non arriverà e adesso sarà estate

La "goccia fredda" non c'entra e il meteo ballerino di questi giorni a Palermo e in altre zone della Sicilia lascerà già nelle prossime ore spazio all'estate. Parola di Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: «La cosiddetta "goccia fredda" - spiega - è questa massa d’aria fresca in quota che in questo momento interessa le regioni del centro-nord Italia e che ha portato disagi soprattutto in Emilia Romagna e sul Lago di Garda».

In Sicilia, invece? «Il meridione - continua l'esperto di 3B Meteo - è interessato da nubi che arrivano dal nord Africa e che, in contrasto con una massa di umidità, hanno dato vita a questi acquazzoni. Ma già da domani (mercoledì 26 giugno) scoppierà definitivamente l’estate».

La stabilità dei prossimi giorni porterà quindi un aumento delle temperature con un picco proprio nell'ultimo weekend di giugno, quando i valori si porteranno rapidamente anche di 8-10 gradi sopra la media. Secondo il Centro meteo italiano è anche prevista un'ondata di caldo molto veloce con i primi giorni di luglio.