Sole e temperature in aumento in Sicilia: previsti picchi di trenta gradi

Italia divisa in due sul fronte meteorologico, anche nei prossimi giorni: al nord continuerà il maltempo fino al fine settimana, al Sud si veirficherà un vero e proprio anticipo di estate, con picchi di trenta gradi in Sicilia. Sull'Isola, infatti, le temperature già pienamente primaverili degli ultimi giorni, tenderanno ulteriormente ad aumentare.

«Le piogge del nord non saranno diffuse su tutto il settore, mentre qualche rovescio attraverserà anche il centrosud durante la fine di questo piovosissimo maggio. Nelle prossime ore - spiega Lorenzo Tedici de ilMeteo.it, ci saranno altre piogge anche intense specie sul nordest e sulla Lombardia orientale e sul settore nord-orientale, Appennini e Puglia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nordovest, ci saranno ancora dei rovesci sul nordest e soprattutto lungo la fascia adriatica ed al sud, isole maggiori escluse.

Le temperature massime toccheranno i trenta gradi solo in Sicilia, si manterranno spesso sotto media altrove». Al nord sono previsti anche posisbili nubifragi: il 31 maggio, in particolare, in Pianura Padana con grandine. Al sud giornate soleggiate, con due città siciliane particolarmente calde: temperature in rialzo a Palermo e a Catania durante il fine settimana.