Bel tempo in tutta la Sicilia nel week end, sole e temperature in rialzo

Gite fuori porta e prima tintarella in spiaggia in Sicilia: il prossimo week end si prevede bel tempo e temperature nella norma. Dopo le fugaci piogge registrate in alcune province dell'Isola, è tornato a splendere il sole e sarà così per tutto il fine settimana. Le temperature sono in rialzo con l'anticiclone che farà sentire i suoi effetti. Le condizioni meteorologiche, grazie a questa corrente, saranno stabili su buona parte dell'Italia, permettendo l'aumento delle temperature ovunque.

Venerdì (3 maggio) la pressione sarà stabile sulla nostra regione, pertanto, secondo i meteorologi, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Le massime, in alcune zone, raggiungeranno i 26 gradi. Leggero aumento della temperatura prevista per sabato e domenica.

Il 5 maggio è prevista alta pressione su tutta l'Italia, per cui, a parte una locale instabilità pomeridiana sull'arco alpino, per il resto il sole sarà prevalente e il clima sarà mite ovunque.