Dal 25 aprile in Sicilia torna il bel tempo e temperature in aumento, fine settimana con il sole

Dal 25 aprile torna a splendere il sole in Sicilia e aumentano le temperature. Il tempo instabile degli ultimi giorni raggiungerà l'apice oggi (24 aprile), giorno in cui le massime nell'Isola non supereranno i 15 gradi e sono previste piogge sparse. L'anticiclone afro-mediterraneo tornerà a rinforzare in Sicilia, ripristinando tempo più stabile. La pressione, infatti, secondo i meteorologi, è destinata ad aumentare domani (25 aprile), con il sole che splenderà un po' ovunque e il caldo che si farà sentire. Le massime raggiungeranno anche i 20 gradi a Catania e i 22 a Siracusa. Si assisterà, così, ad un aumento di 3-5 gradi un po' in tutte le province siciliane.

«Giorno dopo giorno e fino alla fine della settimana - così come sostengono i meteorologi di 3BMeteo -, l'anticiclone diverrà sempre più protagonista sulla nostra regione, specie da venerdì, mantenendo condizioni stabili e soleggiate con temperature in aumento. Nel weekend sono attesi valori massimi sui 20/21°C a Catania, intorno a 22/24°C a Palermo, 22/25°C a Messina e Agrigento. Gli unici disturbi saranno caratterizzati dal passaggio, di tanto in tanto, di alcune innocue velature o stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare temporaneamente il sole».