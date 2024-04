Maltempo in arrivo, inizio di settimana con piogge e temperature che scenderanno anche di 8 gradi

Maltempo in arrivo in tutta Italia. Anche la Sicilia risentirà dell'irruzione fredda di origine scandinava che porterà piogge, temporali e nel nord del Paese anche la grandine. Le temperature quasi estive degli ultimi giorni, nella nostra regione, scenderanno anche di 8 gradi.

Oggi (lunedì) la pressione inizia a diminuire, pertanto in questa giornata il cielo diventerà gradualmente più nuvoloso fino a coprirsi entro sera. In nottata, infine, arriveranno le piogge. Le temperature massime rimarranno invariate sui 26 gradi, con i valori notturni grossomodo stazionari. Martedì, la pressione inizia a diminuire. Nel corso del giorno piogge e locali temporali potranno sono previsti in diverse zone dell'Isola; maggiori schiarite soltanto sulle province di Agrigento e Siracusa. Temperature massime in deciso calo, non superiori a 24 gradi.

Nella giornata di mercoledì, sempre secondo i meteorologi, tornerà a splendere il sole ma le temperature saranno più basse degli ultimi giorni, con le massime che in Sicilia non supereranno i 18/20 gradi. Una situazione, questa, che si protrarrà per diversi giorni. Come riportano gli esperti di 3BMeteo: «Dopo l'ennesima fase fuori stagione, un significativo cambiamento atmosferico è atteso nelle prossime ore, quando una circolazione depressionaria di origine africana andrà ad interagire con una saccatura in discesa dal Nord Europa».