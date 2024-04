Nel week end torna il caldo estivo: in Sicilia temperature fino a 28 gradi

Week end estivo in tutta Italia grazie all'anticiclone sub tropicale africano presente nell'Europa centrale. Il secondo fine settimana di aprile sarà dunque molto simile al precedente con tempo soleggiato e temperature ampiamente sopra la media, in Sicilia arriveranno anche a 28 gradi. I meteorologi prevedono bel tempo fino a domenica, ma poi qualcosa cambierà drasticamente. Da lunedì, infatti, è previsto un nuovo abbassamento delle temperature con piogge e grandine anche in Sicilia.

Già oggi, giovedì, ci sarà un deciso aumento della pressione sulla nostra regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, con temperature massime fino a 26 gradi e le minime stabili.

Il caldo anomalo per la stagione primaverile si farà sentire ancor di più nella giornata di venerdì con tempo stabile ed assolato ovunque e temperature che in Sicilia oscilleranno tra 21 e 26 gradi. Stessa situazione sabato con le massime che raggiungeranno valori tra 26 e 29 gradi. Temperature che saranno simili nella giornata di domenica.