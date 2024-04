Caldo africano con l'anticiclone Narciso: dal week end temperature estive con massime intorno ai 30°C

Sabato, come prevedono gli esperti di 3BMeteo «un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque», ciò favorirà l'aumento delle temperature che raggiungeranno valori massimi di 27 gradi. Anche domenica, sulla Sicilia, sarà presente l'anticiclone africano Narciso per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con temperature massime fino a 29 gradi e le minime stabili.

Caldo estivo in arrivo in tutta Italia nelle prossime ore: sono infatti attese temperature vicine ai 28 gradi da Nord a Sud. E se nelle zone meridionali, ormai, da giorni è primavera inoltrata, nella parte settentrionale ci si appresta a vivere una situazione completamente diversa rispetto alla settimana scorsa. Sarà l’anticiclone nordafricano, denominato Narciso, a portare bel tempo e caldo.

Per trovare una nuova perturbazione atlantica, in grado di abbassare le temperature, si dovrà probabilmente aspettare almeno metà aprile, intanto nel prossimo week end i siciliani potranno godere ancora di giornate tipicamente estive, con tantissimi che, come nel periodo pasquale, hanno deciso di trascorrere le giornate in spiaggia.