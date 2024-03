Pasqua e Pasquetta con lo scirocco in Sicilia: previsti fino a 30 gradi e sabbia del deserto nell'aria

Week end di Pasqua e lunedì di Pasquetta con il caldo in Sicilia. L'Italia continua ad essere meteorologicamente divisa in due, con piogge al Nord e sole al Sud, e le temperature, in Sicilia, sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni.

L'Isola è stata raggiunta dall'anticiclone africano per cui la giornata di oggi (venerdì) trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, con temperature massime fino a 23 gradi. I venti di scirocco, però, saranno maggiormente presenti da domani a lunedì, con i valori massimi che sabato raggiungeranno i 26 gradi, domenica i 28 e lunedì anche i 30. La provincia che risentirà maggiormente di quest'ondata di caldo è quella di Siracusa.

Una Pasqua, dunque, che invita i siciliani alle gite fuori porta o anche al mare. In Sicilia si profilano picchi termici dai connotati simil estivi, e i valori che verranno registrati sono di gran lunga superiori alla media stagionale. Dunque un'Italia spaccata in due con un divario non solo pluviometrico ma anche termico che potrà vedere scarti di temperatura tra il Nord e il Sud anche nell'ordine del 10/15°C.