Maltempo in arrivo: in Sicilia pioggia e vento di scirocco, ma a Pasqua dovrebbe splendere il sole

Fase in maltempo in arrivo nella prima parte della settimana in tutta Italia, Isole comprese. Piogge sono attese in Sicilia nella giornata di martedì e mercoledì, mentre le temperature saliranno di qualche grado, con valori alti, quasi estivi.

«Un imponente flusso di correnti polari marittime - secondo i meteorologi di 3BMeteo - si dirige senza indugio dal Mare del Labrador verso il comparto anglosassone. Qui le gelide correnti groenlandesi manterranno in vita per molti giorni un profondo vortice ciclonico che darà il via alla fase di maltempo che ci accompagnerà per la prima parte della Settimana Santa ma che in qualche modo condizionerà anche il tempo di Pasqua e di Pasquetta».

La prima fase oggi, lunedì, con un graduale rinforzo dei venti di scirocco che le prime piogge sulle regioni più occidentali della Penisola, prevalentemente Nordovest, centrali tirreniche e Sardegna. È atteso un sensibile aumento delle temperature soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove si potranno superare anche i 25°C.