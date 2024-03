Week end con il bel tempo in Sicilia: le temperature raggiungeranno i 22 gradi in alcune province

Week end primaverile in Sicilia. Il bel tempo è frutto dell'alta pressione che continua ad essere prevalente sulla nostra regione, pertanto le prossime giornate saranno contraddistinte da sole e cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime sono in aumento con picchi di 22 gradi attesi in provincia di Siracusa.

Se al nord e al centro imperverserà il maltempo, al sud e in Sicilia, grazie al rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, il tempo sarà stabile. Secondo i meteorologi, venerdì un campo di alta pressione abbraccerà la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Stesso scenario nella giornata di sabato con le temperature che cresceranno con i valori più alti che verranno registrati nelle province di Siracusa, Catania, Agrigento e Ragusa.

Domenica, invece, le infiltrazioni umide raggiungeranno la Sicilia determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. L'Isola verrà divisa in due, nella parte nord occidentale ci sarà la presenza di nuvole, mentre in quella sud orientale continuerà a splendere il sole.