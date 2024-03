Week end all'insegna del bel tempo in Sicilia: previste temperature fino a 20 gradi

Week end con tanto sole e caldo in Sicilia. Il bel tempo, secondo gli esperti, sarà favorito dall'alta pressione che, già presente nella giornata di venerdì, si rafforzerà ulteriormente sabato determinando tempo assolato con qualche sparuto annuvolamento all'alba.

Venerdì, così come prevedono i meteorologi, la pressione sarà stabile sulla nostra regione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime raggiungeranno fino a 19 gradi, con valori notturni grossomodo stazionari.

Sabato, nello specifico, ci sarà ancora la presenza dell'alta pressione con qalche nuvola in più e le temperature potranno raggiungere i 19 gradi. Domenica, invece, saranno presenti nubi sparse al mattino che nel corso della giornata lasceranno spazio al sole. In aumenot le temperature che, in alcune zone, sfioreranno anche i 21 gradi.

Sarà dunque un week end prettamente primaverile e in Sicilia assisteremo a scene come quelle di domenica scorsa con tanti che sceglieranno una gita fuori porta o andranno al mare.