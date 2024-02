Maltempo in arrivo nel week end: in Sicilia attese piogge e un lieve calo delle temperature

Maltempo in arrivo in tutta Italia con piogge e temporali che in Sicilia giungeranno nel week end. Questo quanto prevedono i meteorologi per i prossimi giorni, il peggioramento è dovuto ad un'intensa perturbazione atlantica che investirà tutta l'Italia, da Nord a Sud. In Sicilia, nel pomeriggio della giornata di oggi (22 febbraio) il cielo inizierà ad annuvolarsi e domani, con la pressione in diminuzione sulla nostra regione, aumenteranno le nuvole ma non saranno presenti precipitazioni.

Le piogge in Sicilia sono attese per sabato quando infiltrazioni umide raggiungeranno la regione determinando molte nubi piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni più intense saranno presenti nella parte nord orientale dell'Isola. Le temperature caleranno di qualche grado, con le massime che raggiungeranno in alcune zone i 14 gradi.

Domenica, così come prevedono gli esperti di 3BMeteo «la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera». Neve sopra i 1400 metri, mentre le temperature saranno le stesse del giorno precedente. Per rivedere il sole occorrerà attendere lunedì quando l'intensa perturbazione lascerà il nostro Paese.