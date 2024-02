Settimana all'insegna del sole e temperature primaverili, ma dal week end tornano le piogge

Settimana all'insegna del sole e delle temperature primaverili in tutta Italia, almeno fino a giovedì. Dopo il maltempo del week end con piogge e vento, anche in Sicilia è tornato il bel tempo. L’alta pressione, con l’anticiclone, porterà un clima primaverile piacevole almeno fino a giovedì.

Oggi (lunedì 12 febbraio), in Sicilia, saranno presenti ancora nuvole sparse in qualche provincia e le temperature massime, sul settore ionico, potranno arrivare a sfiorare i 20 gradi. Martedì, nell'Isola, la pressione è in aumento, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo e le temperature massime fino a 18 gradi, con valori notturni stazionari.

La stabilità si protrarrà anche nella giornata successiva, ma, come prevedono gli esperti di 3BMeteo, «già nel corso di venerdì l'anticiclone appena insediatosi sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia subirà una battuta d'arresto. Non si tratterà di un cedimento vero e proprio, ma di un certo suo indebolimento, quanto basterà per consentire il transito di un blando fronte già venerdì a partire dalle regioni nordoccidentali».