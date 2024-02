Maltempo in arrivo con il ciclone Pulcinella: week end di Carnevale con la pioggia in Sicilia

Maltempo in arrivo con il ciclone Pulcinella: nell'ultimo week end di Carnevale sono previste piogge da Nord a Sud con un calo deciso delle temperature. Fino a giovedì, così come prevedono i meteorologi, il tempo rimarrà stabile, ma a partire da venerdì, a causa dell'aria umida atlantica, le piogge arriveranno prima al settentrione e poi, con il passare delle ore, al meridione.

«Nella giornata di sabato sul golfo del Leone in Francia inizierà a formarsi un vortice di bassa pressione secondario che si muoverà progressivamente verso il nord Italia - fanno sapere gli esperti di 3BMeteo -. Le precipitazioni si intensificheranno sulle regioni settentrionali e in generale su tutta la fascia occidentale comprese le Isole maggiori e risulteranno anche a carattere di temporale su Liguria, Toscana, Sardegna e medio Tirreno». Precipitazioni anche in Sicilia, dunque, che saranno presenti in tutta la regione fin dalle prime ore della mattina per poi intensificarsi in serata. Le temperature diminuiranno a causa delle piogge e in alcuni casi potranno essere ancora superiori alla media.