Bel tempo e temperature fino a 20 gradi, in Sicilia primavera anticipata per tutta la settimana

Ancora una domenica primaverile in tutta la Sicilia, con temperature sopra la media che potranno superare di giorno anche i 20 gradi, e sarà così per quasi tutta la settimana. Nel week end potrebbe esserci qualche intrusione dell'inverno, quello vero, la questa primavera anticipata pare che abbia proprio voglia di resistere alle incursioni.

Sono queste le previsioni di 3bmeteo per la settimana che inizia domani, lunedì 5 febbraio. L'anticiclone continua a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo centro-occidentale, rinnovando una lunga fase all'insegna del tempo stabile sulla Sicilia e più in generale su tutto il Sud, con inoltre un rialzo delle temperature; ventilazione moderata ed a regime variabile. Un sensibile cambio di scenario possibile non prima del 10-11 febbraio, con il ritorno dell'instabilità diffusa sulle regioni meridionali, ancora da confermare.

Per quanto riguarda nello specifico lunedì 5 febbraio, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale mosso, mare di Sicilia da molto mosso a mosso.