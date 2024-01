L'anticiclone Zeus arriva in Italia: in Sicilia tanto sole e da domenica temperature primaverili

L'anticiclone subtropicale Zeus da oggi (mercoledì 31 gennaio) dominerà incontrastato sull'Italia mettendo in pausa l'inverno. Ci attendono giornate soleggiate con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale con temperature massime fino a 15 gradi e le minime stabili. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo centro-occidentale, «con un temporaneo e blando cambiamento del tempo - come riferiscono gli esperti di 3BMeteo - atteso tra l'1 e il 2 febbraio per effetto del transito di un blando cavo d'onda dai Balcani, accompagnato da un graduale incremento della copertura nuvolosa e brevi e isolati piovaschi tra la bassa Calabria e il versante tirrenico siciliano. Una dinamica passeggera e con effetti irrisori: già nel weekend del 3-4 febbraio l'alta pressione tornerà rapidamente a rinforzarsi, ripristinando ovunque un ampio soleggiamento e un sensibile rialzo delle temperature».

Il vero inverno è ancora lontano. Zeus sarà presente nel nostro Paese per i prossimi 10 giorni e in Sicilia la presenza verrà avvertita da domenica quando le temperature saliranno per raggiungere, come valori massimi, i 19/20 gradi.