Meteo, anticipo di primavera in Sicilia: temperature in aumento con picchi di 20 gradi

Bel tempo e temperature sopra la media da domani, mercoledì 24 gennaio, in Sicilia. Un anticipo di primavera che sarà provocato da una vasta area anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Secondo le previsioni di 3bmeteo, le temperature più miti caratterizzeranno il resto della settimana, fino al weekend.

Previsto cielo sereno o poco nuovoloso, con temperature in graduale aumento sia nei valori massimi sia nei valori minimi, con picchi fino a venti gradi tra mercoledì e giovedì. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso. L'alta pressione sul Mediterraneo non lascerà l'Isola almeno fino a domenica, mentre dall'inizio della prossima settimana tornerà l'aria più fresca dai Balcani.