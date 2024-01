Ancora caldo e vento in Sicilia, ma nel week end crollo termico: tornano freddo e piogge

Ultime ore di caldo in Sicilia, da venerdì notte (19 gennaio) si assisterà ad un crollo termico che porterà le temperature ad essere più basse di oltre 12 gradi, tornando così nella media stagionale.

Il sole e il caldo saranno presenti, dunque, per tutta la giornata di oggi e domani, con le colonnine di mercurio che registreranno valori fino a 21 gradi. Nella notte del 19 gennaio, così come prevedono gli esperti di 3BMeteo, «un nuovo impulso instabile determinerà un generale peggioramento del quadro meteorologico su tutte le nostre regioni e un deciso calo delle temperature, con il ritorno di rapide nevicate fino a bassa quota sull'Appennino».

Anche in Sicilia sono previste forti precipitazioni nella giornata di sabato 20 gennaio, soprattutto nella mattinata. Il maltempo giungerà nel nord della Sicilia, con le massime che non supereranno i 15 gradi, mentre nella zona del Ragusano e Siracusano continuerà a splendere il sole e ci sarà ancora molto caldo. Nella giornata successiva, domenica 21 gennaio, il maltempo si sposterà nel sud dell'Isola con forti piogge e calo delle temperature anche in queste zone.