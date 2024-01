Caldo in arrivo in Sicilia: le temperature supereranno i 20 gradi, ma da sabato nuovo crollo termico

Sole e temperature in aumento nelle prossime ore in Sicilia. Il rinforzo della ventilazione da ponente-maestrale porterà ad un graduale rialzo termico già a partire dal pomeriggio del lunedì. Ancora qualche leggera pioggia, secondo i meteorologi, è prevista in Sicilia per la giornata di oggi e domani, poi sole quasi ovunque con le temperature massime che saliranno oltre i 20 gradi in alcune province e lungo le coste. Martedì, infatti, la pressione sarà stabile sull'Isola con generali condizioni di bel tempo e clima mite che fa immaginare ad una primavera molto anticipata.

La giornata in cui verranno registrate le temperature più alte è giovedì, quando nel Palermitano sono attese massime fino a 20 gradi, a Catania 23 e a Siracusa 24. Un caldo anomalo che, però, non sarà presente a lungo in Sicilia visto che già nella giornata di venerdì pomeriggio le temperature saranno più fresche.

La pausa, quindi, durerà poco meno di una settimana, dal 20 gennaio, infatti, ci sarà un nuovo calo termico, anche piuttosto netto, per l'afflusso di aria artica con temperature vicino alla media. Tornerà il freddo in tutta Italia, anche al sud e nelle isole e saranno presenti nuove precipitazioni.