Maltempo in Sicilia: settimana all'insegna di pioggia e freddo nell'Isola

Settimana all'insegna del maltempo in tutta Italia. Anche in Sicilia sono previste piogge e freddo a causa di una irruzione di aria artica che ha raggiunto la Penisola. Non si tratta di un evento eccezionale, ma visto il caldo anomalo sull'Italia fino a poco prima dell'Epifania, il cambio repentino di temperatura viene avvertito maggiormente.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, a partire da lunedì stanno irrompendo «correnti più fredde dal Nord Europa, alla base di un sensibile calo delle temperature, rovesci e temporali intermittenti sulle regioni del basso Tirreno, con rischio nubifragi sulla fascia costiera campana e tra Cosentino, Lametino e Vibonese e nevicate sull'Appennino meridionale a tratti anche al di sotto dei 1000-1200 metri».

In Sicilia previste piogge fino a venerdì. Martedì le precipitazioni saranno prevalentemente nel nord dell'Isola, mercoledì si sposteranno nella zona sud-orientale, mentre nel resto della regione ci sarà il cielo coperto. Peggioramento giovedì con temporali diffuse in tutta la Sicilia, mentre venerdì precipitazioni maggiori sono previste nel Ragusano e Siracusano. Sono previste forti mareggiate lungo le coste.

Le temperature si manterranno basse e le massime non supereranno i 14 gradi.