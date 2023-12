Cielo nuvoloso e piogge sparse in Sicilia: le previsioni per San Silvestro e Capodanno

Un cielo nuvoloso e piogge sparse accompagneranno i siciliani nelle ultime ore del 2023. Una perturbazione atlantica collegata a un profondo vortice ciclonico, infatti, come sostengono i meteorologi, abbraccerà gran parte dell'Europa centro occidentale e si estenderà anche alle regioni alpine. Conseguenze maggiori con pioggia e freddo al Nord, ma qualche ripercussione ci sarà anche nel sud Italia, soprattutto giorno 31 dicembre.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, nelle prossime ore «infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota». C'è dunque da attendersi un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali con qualche pioggia più diffusa visto che la nuvolosità sarà già abbondantemente presente un po' ovunque. Risentiranno di questo passaggio anche le regioni tirreniche centrali e parte di quelle meridionali ma in forma meno apprezzabile.

Sabato 30 dicembre, in Sicilia, sarà presente una maggiore nuvolosità in quasi tutta l'Isola, mentre il 31 dicembre alcune zone, in particolare nella parte occidentale e al sud, saranno interessate da piogge non abbondanti.

Le temperature saranno miti per il periodo, generalmente comprese tra 16 e 20°C nei valori massimi in pianura e lungo le coste. Tra San Silvestro e i primi giorni del 2024 si prevede un peggioramento.