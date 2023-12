Ponte dell'Immacolata: pioggia in diverse province della Sicilia, ma l'8 dicembre ci sarà il sole

Ponte dell'Immacolata freddo e con piogge in molte regioni d'Italia, compresa la Sicilia. Chi ha deciso di spostarsi, approfittando del giorno festivo dell'8 dicembre e quindi di un fine settimana lungo, dovrà fare i conti con il tempo instabile.

Secondo le previsioni dei meteorologi, giovedì la pressione sarà in gran parte stabile, ma saranno presenti venti di maestrale che porteranno nubi e precipitazioni in provincia di Messina e Palermo, altrove il cielo si presenterà, invece, irregolarmente nuvoloso. Le temperature massime potranno arrivare fino a 17 gradi, con i valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni.

Venerdì 8 dicembre ci sarà una tregua con tempo più asciutto, ma già in serata sulla Sicilia arriverà una perturbazione che porterà abbondanti piogge nella notte in tutta la Sicilia, con le temperature che scenderanno. Schiarite nella giornata di sabato in quasi tutte le province, eccezion fatta per quelle orientali. Prevista neve sull'Etna a 1700 metri.

Maltempo anche domenica, con piogge che, secondo i meteorologi, saranno presenti nella zona nord dell'Isola.