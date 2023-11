Maltempo in Sicilia: in arrivo la pioggia, ma da mercoledì tornerà a splendere il sole

Ancora qualche ora di bel tempo in Sicilia e poi, come nel resto d'Italia, arriverà una perturbazione atlantica. Nella nostra Isola sarà, però, breve per poi lasciare spazio nuovamente al sole, con le temperature che nella giornata di giovedì e venerdì saliranno.

Così come indicato dalla previsioni meteorologiche di 3BMeteo, «archiviata la prima irruzione fredda della stagione che ha caratterizzato il fine settimana, ora le regioni di sud ovest dovranno fare i conti con il ritorno di correnti meno fredde ma più umide di matrice atlantica. In particolare, tra la sera di lunedì e la giornata di martedì avremo il transito di una perturbazione che sarà in grado di portare rovesci anche a carattere temporalesco specie tra Campania e Calabria tirrenica, con accumuli anche superiori ai 50 mm nelle aree interne più esposte. Piogge attese anche in Sicilia martedì, seppur di minor entità e breve durata».

Piogge, dunque, attese tra stasera e la giornata di domani in tutta la Sicilia, con le temperature che si manterranno in linea con quelle degli ultimi giorni. Mercoledì ancora qualche pioggia sparsa, ma di lieve entità. Da giovedì le temperature risaliranno di qualche grado. Uno scenario, quello con il bel tempo, che, stando alle previsioni di oggi, sarà presente anche per tutto il fine settimana. Probabilmente un nuovo impulso atlantico arriverà nei primissimi giorni di dicembre.