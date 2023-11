Maltempo, arriva il freddo dalla Scandinavia: sabato previste piogge in Sicilia

Sarà un week end invernale quello che ci apprestiamo a trascorrere. Secondo i meteorologi, tra la sera del 25 e domenica mattina, un'irruzione fredda di origine artica farà capolino sull'Italia a partire dal basso versante adriatico, accompagnata da nuovi rovesci e temporali. Caleranno, dunque, le temperature, che si porteranno temporaneamente al di sotto delle medie climatiche. Il prossimo weekend assumerà in tutta Italia, come riportano gli esperti di 3BMeteo, "connotati invernali, tra annuvolamenti irregolari e schiarite, rapidi rovesci sulle regioni tirreniche, le prime nevicate fino a quote medio-basse sull'Appennino e una forte ventilazione di maestrale, tramontana e grecale".

In Sicilia, oggi, venerdì 24 novembre, è previsto bel tempo in gran parte della regione, eccezion fatta per il Siracusano e il Ragusano dove sono previste piogge. La perturbazione poi si sposterà, già nelle prime ore di sabato, anche al resto dell'Isola ed in particolare nel Palermitano, nel Trapanese, nel Messinese e in provincia di Agrigento. Le temperature, come detto, subiranno variazioni e farà più freddo.

Domenica 26 novembre, invece, dovrebbe tornare a splendere il sole, con le temperature che rimarranno basse.