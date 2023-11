Maltempo in Sicilia: in arrivo piogge, vento e freddo. Temperature più basse nell'Isola

Maltempo in arrivo in tutta Italia: freddo e piogge sono attese da mercoledì anche in Sicilia. Nelle prossime ore arriverà aria più fredda dal nord e una perturbazione che porterà piogge diffuse, nubifragi e venti forti sia al centro nord che al sud.

Così come prevedono gli esperti di 3BMeteo, mercoledì «una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale». Sul litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne aumenteranno le nubi e dal primo pomeriggio saranno presenti in molte zone della Sicilia deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

La perturbazione che investirà tutta la Sicilia porterà anche corrente di aria fredda, con le temperature che scenderanno di circa 5 gradi. Il tempo, però, migliorerà da venerdì 24 novembre, con residue e deboli precipitazioni sulle aree tirreniche e ioniche di Sicilia e Calabria. Le temperature rimarranno invariate, allineandosi a quelle stagionali.