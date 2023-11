Maltempo in Sicilia: dopo le piogge una breve tregua, ma domenica previsto un peggioramento

Tornerà a splendere il sole, domani, in gran parte della Sicilia. Dopo i temporali delle scorse ore, con un notevole abbassamento delle temperature, nella giornata di giovedì tornerà il bel tempo, ma solo per qualche giorno.

"Una pausa molto breve, per altro comune solo alle regioni settentrionali e a parte del Centro, perché le piogge non sono mancate in questo inizio della settimana soprattutto al Sud - dichiara l'esperto Carlo Migliore di 3BMeteo.it -. Un po' di sole sulle zone alluvionate della Toscana dove purtroppo il bilancio delle vittime è salito a nove, che a breve dovranno fare i conti con un'altra fase di maltempo".

Piogge e temporali concederanno, dunque, una tregua, ma nel fine settimana torneranno, prima al Nord e poi al Sud. "È infatti in arrivo un intenso fronte atlantico che stimolerà la formazione di un minimo di bassa pressione secondario che si muoverà dal Mar Ligure all'alto Adriatico tra le giornate di giovedì e quella di venerdì. La perturbazione - continua l'esperto - inizierà a portare le prime piogge al Nord già dalla mattinata di domani giovedì ma il grosso delle precipitazioni è atteso tra il pomeriggio e la sera quando rovesci e temporali anche intensi si estenderanno alle regioni centrali tirreniche, in particolare la Toscana e il Lazio. Anche la giornata di venerdì sarà molto instabile e potrà vedere ancora fenomeni di una certa importanza al Centro e al Sud".

Venerdì, dunque, il maltempo giungerà al Sud e domenica, in Sicilia, sono previste in tutta la Sicilia abbondanti precipitazioni, con le temperature massime che non saliranno oltre i 21 gradi.