In Sicilia è ancora estate, temperature in aumento nell'Isola: attesi 31 gradi

In Sicilia l'estate sembra non finire mai. Nonostante il ciclone Medusa si sia abbattuto in Italia con forti piogge al Nord e al centro Italia, il bel tempo e soprattutto le temperature estive continueranno ad essere presenti al sud e in particolare nella nostra Isola. Per i prossimi giorni sono attese punte massime di 31 gradi.

Il profondo vortice ciclonico in arrivo dalla Spagna provocherà, nelle prossime ore, una potente tempesta autunnale in grado di innescare una fase di maltempo caratterizzata da vento e temporali, con un drastico calo delle temperature un po' in tutta Italia, ma si terrà lontano dalla Sicilia dove, secondo i meteorologi, tra mercoledì e venerdì, il caldo aumenterà e sembrerà di essere ancora nella stagione estiva.

L'anticiclone subtropicale, come riferiscono gli esperti di 3BMeteo, continua a dominare la scenario meteorologico sul mediterraneo centrale, accompagnato dall'afflusso di correnti particolarmente miti per la stagione di estrazione nord-africana. Caldo e vento di scirocco che, ancora una volta, hanno alimentato, nei giorni scorsi, gli incendi. Soltanto nello scorso fine settimana sono stati 22. E in considerazione dell'aumento delle temperature è di nuovo allarme sui possibili atti incendiari che già nel corso di questa stagione hanno messo in serio pericolo il patrimonio boschivo della Sicilia.

L'anticiclone subtropicale sarà presente anche nei prossimi giorni. Le temperature caleranno di 5-6 gradi soltanto nel prossimo fine settimana quando sono attese leggere precipitazioni in alcune zone della Sicilia. Per le piogge occorrerà attendere la prossima settimana, i meteorologi prevedono, da mercoledì 25 ottobre, precipitazioni e più fresco.