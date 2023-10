In Sicilia caldo anche nel week-end, temperature vicine ai 30 gradi ma spunta qualche nuvola

Qualche nuvola in giro, in Sicilia, ma le temperature rimangono alte e l'anomalo caldo di questi giorni, con temperature vicine se non superiori ai 30 gradi, rimangono. Anche nel fine settimana sull'Isola il tempo continuerà a non deludere chi desidera un'eterna estate, nonostante sia autunno ormai inoltrato. Turisti, e non solo loro, che ancora vanno in spiaggia a fare il bagno, specie nelle isole più piccole.

Secondo le previsione di 3bmeteo, sabato l'alta pressione èsadisturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata.

Domani campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma le temperature rimaranno ben al di sopra della media stagionale, anche di 4-5 gradi.