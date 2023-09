Maltempo con il ciclone equinoziale: addio estate, in arrivo le piogge

Maltempo in arrivo nei prossimi giorni con il ciclone equinoziale. Ultimi giorni di caldo estivo al Sud, con temperature che in Sicilia raggiungeranno anche i 35 gradi, e poi netto calo termico con aria più fresca. In arrivo, secondo i meteorologi anche piogge abbondanti e temporali violenti. Un cambio netto che nel Nord Italia inizierà nella giornata di oggi e proseguirà nei prossimi giorni.

Tra il 21 e il 24 settembre in Italia saranno presenti correnti atlantiche che provocheranno temporali anche forti su Triveneto, Alpi Lombarde, Levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio, mentre nel Sud e nelle Isole le temperature massime saranno tra i 23 e i 25 gradi.

Il maltempo si sposterà al Sud, dove da domenica, con la formazione del ciclone equinoziale, saranno presenti rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, su tutto il Meridione e in Sicilia.

Le temperature, dunque, scenderanno definitivamente verso i valori tipici autunnali, lasciando alle spalle l'estate italiana. Anche all'inizio della prossima settimana sono attese piogge, principalmente nel Sud della Sicilia con rischio di allagamenti, e le temperature, anche se aumenteranno leggermente, si manterranno più fresche.