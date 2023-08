Inizio settembre all'insegna del bel tempo, torna il caldo ma senza eccessi

La rimonta di un vasto anticiclone tra Europa e Mediterraneo porterà nel corso della prima settimana di settembre condizioni meteo più che asciutte sull’Italia. Primo weekend del mese con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, temperature in rialzo su valori in linea con le medie del periodo. Ci aspettiamo giornate con caldo gradevole nelle ore diurne e fresco di notte. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prima parte della prossima settimana confermano un robusto campo di alta pressione sui settori centro-occidentali del vecchio continente.

Ulteriore aumento termico sull’Italia con valori di qualche grado sopra media soprattutto al Centro-Nord. La presenza di aria più fresca in quota sul Mediterraneo orientale potrebbe invece influenzare il tempo al Sud portando qualche temporale sparso.

Oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito. Al centro Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche. Al sud e sulle isole, al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

Per domani: al nord nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo sulle coste dell’alto Adriatico. Poche variazioni tra pomeriggio e sera quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Al centro tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto in serata con nuvolosità e schiarite. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche nel pomeriggio ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne, locali temporali su Puglia e Sicilia orientale. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.