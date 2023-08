In Sicilia temperature in calo e piogge in arrivo: giovedì previsti temporali

Temperature in calo e piogge in arrivo. Non è certo arrivato l'autunno ma questa settimana, anche in Sicilia, l'estate subirà una battuta d'arresto.

Si comincia già domani (29 agosto) con le prime precipitazioni sulla costa Tirrenica, in particolare su Palermo, Messina e sulle isole Eolie. "Nello specifico - spiegano i meteorologi di 3B Meteo - sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e in serata. Sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge". Cielo coperto e possibili piogge anche sulle Madonie.

E dopo la pausa di mercoledì, il vero peggioramento arriva giovedì 31 agosto. "La pressione cede rapidamente - dicono ancora da 3B Meteo - determinando un peggioramento pomeridiano, con acquazzoni o temporali. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Stessa storia sul litorale ionico e sul litorale meridionale, dove sono previsti temporali".

Anche le temperature andranno giù: sempre giovedì non si andrà oltre i 27 gradi nelle ore di punta. La situazione migliora nel fine settimana ma non sono previste temperature al di sopra dei 30 gradi.