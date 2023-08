Ondata di caldo nel fine settimana: bollino arancione a Palermo, 38 gradi a Messina

Torna il grande caldo in Sicilia. Dopo le temperature tutto sommato accettabili degli ultimi giorni, per il fine settimana è prevista una nuova ondata di calore. Nel bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione, a Palermo viene assegnato il bollino arancione, così come ad altre città: Frosinone Genova, Trieste, Verona e Viterbo, Milano, Napoli e Torino.

Il capoluogo, però non sarà l'unico a soffrire. Domani (sabato 19 agosto), previste temperature alte anche nel resto dell'Isola. A Messina previsti 38 gradi, 36 a Caltanissetta, a Siracusa 35 e ad Agrigento 34 gradi.

"Un campo di alte pressioni - dicono gli esperti di 3B Meteo - abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque".